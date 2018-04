Audi A3 TDI Clubsport quattro

Door: BV

Er zijn geen taboe’s meer voor de diesel. Althans niet bij Audi. Dat lepelt binnenkort zelfs een oliestoker in de R8 supersportwagen. Dus een sportieve A3 diesel bouwen is dan eigenlijk maar een kleintje. Deze A3 TDI Clubsport quattro is een showexemplaar (dus je kan hem niet bestellen). Hij werd voorgesteld in het Oostenrijkse Karnten.

De A3 TDI Clubsport quattro heeft stevig aan de EPO gezeten. Dat is de hertekende bumperschilden, de gewelfde motorkap bredere wielkasten, achterdiffuser, uitlaatlijn en dakvleugel aan te zien. En dat alles wordt nog even in de verf gezet door een duotoon (rood/wit) lakschema. De 8 op de flanken verwijst naar het jaartal 2008. Aan de binnenzijde zien we rood en wit terugkomen in de deurbekleding en de stiknaden van de sportieve kuipjes. Voor het overige is het vooral zwart en héél veel aluminium dat de toon zet. Onder de kap zit een 2.0 TDI common-rail diesel. Die is voor de gelegenheid opgekitteld tot 224pk, toch gauw 54pk dan de krachtigste productieversie van het blok, en 450Nm. De krachtige diesel wordt gekoppeld aan een zesbak en geleid het vermogen via vier aangedreven wielen naar het wegdek. De A3 Clubsport kan 240km/u halen. En even vanuit stilstand naar 100km/u spurten neemt niet meer dan 6,6 tellen in beslag. Weer tot stilstand komen zou geen probleem mogen zijn. Audi monteert immers ceramische remschijven. Het comfort zou nog door de beugel moeten kunnen, want de demping is adaptief (Magnetic Ride). De bestuurder kan dankzij de Drive Select de instelling van de stuurbekrachtiging, stabiliteitscontrole, ophanging en het gaspedaal instellen. Dat heeft wat weg van BMW’s M-Drive.