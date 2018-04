Jaguar verkoopt (eindelijk) meer

Door: BV

oederhuis Ford had, wegens zelf problemen zat, genoeg van Jaguar. Begin dit jaar werd het merk verkocht aan het Indische Tata. En dat zou daar wel eens een goede zaak aan gedaan kunnen hebben. Voor het eerst in twee jaar tijd registreren de Britten een verkoopsstijging. In april gingen de Europese verkopen van het luxemerk zo maar eventjes 69,6% in de plus. Dat is voor het overgrote deel te danken aan de nieuwe XF. Het merk heeft liefst 18.000 bestellingen op zak. Maar ook de kleine XJ en de gedistingueerde XJ zien de positieve gevolgen van de toeloop op de showrooms.