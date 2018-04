Ferrari California Spider is duurste auto ooit

Door: BV

H

et afgelopen weekend organiseerde veilinghuis RM Auction's z'n tweede jaarlijkse ‘Ferrari Leggenda e Passione' veiling in het Italiaanse Maranello. En de exclusieve raspaarden die er stonden te trappelen voor een nieuwe eigenaar, lokten vermogende klanten naar de bakermat van het legendarische merk. Er sneuvelde zelfs een record. Een Ferrari California Spyder uit 1961 wisselde er van eigenaar voor zo'n € 7 miljoen, veilingkosten incluis. Daarmee zou het meteen de duurste klassieker uit de geschiedenis zijn. Het veilinghuis had het model overigens maar op de helft geschat, maar als er een biedoorlog uitbreekt, kan alles. De nieuwe eigenaar is Chris Evans, een populaire Britse radiopresentator.