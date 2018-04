Alfa Romeo bevestigt komst SUV

Door: BV

In 2003 stelde Alfa Romeo al de Kamal voor, een studiemodel voor een compact een dynamische SUV. Maar daarna werd het stil rond de creatie, ondanks een boomende markt. Alfa heeft de Kamal nu toch niet op een dood spoor gezet. Dat onthulde Alfa-baas Luca Di Meo in een interview over de toekomstplannen van het Italiaanse merk. In 2010 moet het model in de showroom staan. De huidige jaarproductie (142.000 stuks) moet tegen die tijd verdubbeld zijn. Dat lukt niet in Europa alleen, dus plant het merk een introductie in de VS, Australië, China, Japan en strategische landen in de Aziatische regio.

Dit jaar nog moet de kleine MiTo voor een verkoopsboost zorgen. Volgend jaar krijgen we de opvolger van de 149 en de 8C Spider en een jaar later de productieversie van de Kamal. Opvallend; over aflossing van de twee grote Alfa's rept de topman met geen woord. Alfa behoudt z'n positie binnen de Fiat-groep. Het merk zal dynamische auto's blijven bouwen.