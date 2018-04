Audi TT Speedster op komst

Door: BV

In mei van 2007, precies een jaar geleden dus, stelde Audi op een vermaarde Oostenrijkse tuning-beurs de Clubsport TT voor. Een extreme dakloze creaties, zonder voorruit (maar met een glazen windvanger) die op de vier wielen werd aangedreven. Toen gaf Audi reeds aan een beperkte serie te zullen overwegen als er voldoende interesse was. Dit jaar geeft het merk met de Ringen nog steeds dezelfde commentaar. Maar op diezelfde beurs staat komend weekend wel een TT Clubsport Quattro te blinken die het gros van z'n prototype-kenmerken verloren is. Een inspanning die voor de goede verstaander betekent dat het model ook echt komt. Wanneer, op hoeveel exemplaren en tegen welke prijs blijft voorlopig nog giswerk.

De geheel dakloze TT kreeg een lage voorruit en grotere rolbeugels. Beiden zijn extra versterkt om toch nog enige bescherming te kunnen bieden wanneer het tijdens een plezierritje mis zou gaan. Onder de kap zit een van isolatie gestripte 2.0 viercilinder turbomotor. In z'n krachtigste productieversie (voor de Audi S3) produceert die 260pk. Audi kittelde die vorig jaar echter al op tot 300pk en handhaaft dat vermogen. In de aandrijflijn treffen we een automaat met dubbele koppeling. Die versluist al het vermogen via 19-duimers (vorig jaar hadden we velgen nog een diameter van 20 duim) en alle vier z'n wielen naar het asfalt. Over de prestaties heeft het merk het (nog) niet.

Het interieur wordt verfraaid met een specifieke aankleding. Noteer alvast diep uitgesneden kuipjes, een aluminium sportpedalenstel, een instrumentarium dat met een verlichting in oranje en wit, specifieke oranjekleurige lederaccenten om het sportieve zwart aan te vullen en een specifiek sportstuur.