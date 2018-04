Productie Donkervoort D8 GT van start

Door: BV

Donkervoort stelde twee jaar geleden op het Autosalon van Genève al een gesloten versie van z'n sportwagen voor. Nu is het model ook effectief in productie genomen. Exclusiviteit is alvast verzekerd, want het merk denkt jaarlijks niet meer dan twee dozijn van deze spartaanse bolides te bouwen. Met de D8 GT maakt het Nederlandse nichemerk de kloof met de Legendarische Lotus 7, waar de D8 in open vorm nog duidelijk de kenmerken van draagt, weer wat groter.

Donkervoort wil met de D8 vooral kapitaliseren op de opgedane race-ervaring. Een gelosten auto is immers aërodynamisch voordeliger. In 2004 en 2005 wist de piepkleine autobouwer op de Nordschleife het rondenrecord voor straatauto's scherper te stellen met een gesloten versie. Om de toegankelijkheid van de koets te voorzien werd geopteerd voor een ontwerp met vleugeldeuren. Alleen het voorste deel van het chassis is identiek aan dat van de open D8.

De neus is aërodynamisch geoptimaliseerd en om dezelfde redenen zijn de koplampen geïntegreerd. De wielophanging is breder geworden en daardoor is het spoor met niet minder dan 8cm toegenomen. De remmen zijn door fabrikant Tarox voor de D8 GT ontwikkeld en het 17-duims lichtmetaal is eveneens specifiek voor dit model. Voor het dak is gebruik gemaakt van carbon. Dat weegt daardoor nog minder dan het stoffen nooddakje van de open D8. Daardoor komt het totale gewicht op amper 650kg. Het dak voegt ook stijfheid toe aan het chassis. Gek genoeg vermeldt het Nederlandse merk nergens welke motor (dat is hoedanook een 2.0 turbo viercilinder van Audi-origine maar die bestaat in vermogensversies van 150 tot 270pk) de D8 aandrijft en hoe het model presteert.