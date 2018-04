Veritas is sigaar met BMW V10

Door: BV

In 2001 introduceerde een kleine groep autoliefhebbers een concept car voor een extravagante en puristische sportwagen. Daarvoor werd de naam Veritas, ooit het eerste Duitse F1-team, van onder het stof gehaald. In 2001 werd het model aangedreven voor een V12 van BMW. Toepasselijk, want ook Veritas had destijds banden met die autobouwer. Daarna werd er, zoals van zovele projectjes, niets meer van gehoord.

Maar sinds enkele weken rijdt er op de beruchte Nordschleife van de Nurburgring een zilverkleurige sigaar rond. De Veritas RS III. Het piepkleine team van zeven mensen stoomt het model nog steeds klaar voor productie. Eind dit jaar zou het zo ver moeten zijn. Het bedrijf wil jaarlijks 50 wagens bouwen. Officiële specificaties zijn nog niet vrijgegeven. Speculaties zijn er echter bij de vleet. De V12 van de concept is inmiddels ingeruild voor een 5-liter V10 (uit de BMW M5 en M6), al zou die voor de gelegenheid naar 600pk gekitteld worden. De nog steed geheel speculatieve sprinttijd zou 3,2 tellen bedragen, over de topsnelheid circuleert 346km/u.