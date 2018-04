Nieuwe lading crashtests

Door: BV

De EuroNCAP heeft in mei zeven nieuwe modellen aan z'n eind gebracht. Het doel was weerom om voor u te achterhalen hoe veilig de nieuwkomers zijn. En het is goed nieuws want niet alleen scoren ze allen uitstekend voor de voorste inzittenden, er wordt ook duidelijk vooruitgang geboekt als het om de veiligheid van de kinderen op de achterbank gaat. Voor de voetgangerveiligheid hebben de constructeurs volgens de testorganisatie nog steeds te weinig oog.

De Audi A4, Seat Ibiza, Skoda Superb en Ford Kuga scoren allen de volle vijf sterren in de gewone botsproeven (een frontale aanrijding, laterale botsing en een zijdelingse ontmoeting met een paal). De Hyundai i10 scoort als enige mini in de test een puik resultaat van vier sterren. Een score die door de VW T5 (ook wel Transporter of Multivan geheten) en de nieuwe Citroën Berlingo geëvenaard werd. De testresultaten voor kinderen op de achterbank zijn verrassend homogeen. Alle geteste modellen scoren vier op een maximum van vijf sterren. Als voetganger loop je best niet voor de Volkswagen. Die is met slechts één ster voor voetgangerveiligheid de slechtste leerling uit de klas. De Audi A4, Skoda Superb en Citroën Berlingo zitten met twee sterren in de middenmoot. Ford, Seat en Hyundai hebben hun zaken beter voor elkaar en weten drie sterren in de wacht te slepen.