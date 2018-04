Veritas RS III: we hebben de specs!

Door: BV

De nabij de Nurbürgring gevestigde autospecialist Vermot AG heeft voor 2009 een supersportwagen klaar. De Veritas RS III bereikt met de 480 pk sterke V8 motor een topsnelheid van 329 km/uur en met de 600 pk krachtige 10-cilinder zelfs 347 km/uur. De motoren van beide RS III modellen komen uit het huis BMW, maar ze worden door het bedrijf wel sterk opgekitteld. Vermot vindt telkens ongeveer 100 pk. De spurttijden vanaf stilstand tot de 100 km/uur bedragen respectievelijk 3,6 en 3,2 seconden. Dat alles zonder elektronische hulpmiddelen. De band met de racerij is dus duidelijk aanwezig.

Vermot ontwikkelde zelf een tralieonderstel waarop een Kevlar-Carbon huid en monocoque cellen bevestigd worden. Dat resulteert in een bijzonder laag gewicht, terwijl er ronde de bestuurder een bijzonder rigide veiligheidskooi ontstaat. Om deze machine weer tot stilstand te dwingen, werd door het Britse TRW een nieuwe reminstallatie ontwikkeld met vooraan zes zuiger en een diameter van 380 mm en achteraan vier zuigers en een schijfdiameter van 355mm. Het onderstel bevat onafhankelijke wielophangingen, dubbele dwars geplaatste wieldraagarmen en High-End Zupin-Ohlins veerpoot componenten.

Het asymmetrische design-ontwerp schrijft automobielgeschiedenis. Zeer fier is Vermot op de talrijke verfijndheden die toegevoegd zijn aan de traditionele duurzame renwagen systemen waarmee het merk in de sport- en F1 competitie als eerste Duitse team naam heeft gemaakt. Er worden van de Veritas RS II per jaar 30 exemplaren gebouwd.