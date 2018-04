Automarkt op koers voor 500.000 stuks

Door: BV

Afgelopen maand mei werden 48.441 nieuwe personenwagens in het verkeer gebracht. Dat is een toename van 3,15% ten opzichte van de cijfers van mei 2007. Tijdens de eerste vijf maanden van het jaar bedraagt de toename zelfs 8,31%. Febiac, de overkoepelende organisatie van de autosector, wordt dan ook steeds optimistischer. De kans dat we dit jaar een markt van (ruim) een half miljoen nieuwe wagens halen, wordt steeds groter. Afgelopen maand maakten Volkwagen, Renault, Peugeot, Opel en Ford met respectievelijk 5.127, 4.767, 4.725, 4.114 en 4.062 stuks de top 5 uit. Citroën moet het voor het eerst in tijden stellen met de zesde stek, want vooral Ford gaat vooruit. Het zette liefst 1.000 wagens meer af dan in mei vorig jaar.

Bij de bedrsijfvoertuigen is de trend minder spectaculair. De gecumuleerde cijfers blijven met uitzondering van die voor de vrachtwagens tot 16 ton wel boven die van 2007, maar afgelopen maand duikten de aantallen voor de bestelwagens 12,05%, voor de vrachtwagens tot 16 ton 26,14% en voor de voertuigen van meer dan 16 ton 6,25% onder de resultaten van afgelopen jaar. Opvallend; er werden wel 24% meer autobussen ingeschreven. De motormarkt, tot slot, zit net geen 2% boven mei vorig jaar. De totaalcijfers zitten nog slechts 0,38% onder die van recordjaar 2007.