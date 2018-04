Sportief kleedje voor Hyundai i30

Door: BV

Hyundai heeft voor de liefhebbers van sportief design een sportkit van MS Desing aan de officiële accessoirecatalogus toegevoegd. Het pakket voor de i30 CrossWagon is dus gewoon via de plaatselijke Hyundai-verdeler leverbaar.

Het gaat uiteraard om een optische aanpassingen. De mechaniek wordt ongemoeid gelaten. MS Design voorziet een zwarte radiatorgrille, een voorspoiler, een achterspoiler die denkt dat hij een diffusor is, zijskirts, een dakvleugel en een dubbele verchroomde uitlaat. Het interieur moet het stellen met specifieke tapijten en enkele logo's. Het inlossen van je sportieve aspiraties is niet echt goedkoop. De kit moet € 2.236 kosten. Voor die prijs is hij wel al gemonteerd. Wil je ook de 17-duimers dan loopt de prijs op tot € 3.986.