Eerste beeld Kia Forte

Door: REDACTIE

erinnert u zich de Kia Cerato nog? Die eerder inspiratieloze sedan in onze contreien al lang vergeten, met dank aan de Cee'd. Maar er zijn landen waar compacte sedans het wél goed doen. Het merk vindt evenwel dat de naam Cerato nog te veel aan het ‘oude' Kia doet denken. De opvolger, die bij ons dus niet in de showroom komt te staan, zal daarom "Forte" heten. Hij belooft ook in een meer dynamische outfit te zijn gegoten. Die is van de hand van Peter Schreyer, die z'n pluimen bij VW verdiende. Details zijn er nog niet, alleen deze foto. Een opwarmertje.