EU wil waarschuwing in autoreclame

eclame voor nieuwe wagens is in ons land steeds voorzien van de slogan "geef voorrang aan veiligheid" en daarnaast wordt het verbruik en de CO2-uitstoot sinds kort ook steeds vermeld. Omdat het verplicht is. En als het aan de Europese Unie ligt, blijft het daar niet bij. Een aantal commissarissen werkt aan extra richtlijnen. Als het van hen afhangt moet bovenop de bestaande vermeldingen nog eens 20% van de reclameoppervlakte voorzien worden om de impact op het milieu uit de doeken te doen. En er hoort een waarschuwing bij de staan. Iets in de trend van; Waarschuwing, autorijden schaadt het milieu", naar analogie met de reclame en verpakkingen van tabakswaren.