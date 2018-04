Karmann in moeilijkheden

Door: BV

H

et Duitse Karmann werd in 1901 opgericht als koetswerkbouwer. Een activiteit die het bedrijf nog steeds uitoefend. Het bedrijf wierp zich in de tweede helft van vorige eeuw ook op als cabriospecialist. Karmann ontwikkelde menig stoffen klapdak en later ook metalen daken, die het zelf produceerde. Die activiteit floreert, maar het bedrijf heeft het moeilijk om nog assemblage-opdrachten binnen te halen. Dat is geen verrassing, want Giugiaro, Italdesign en zelfs Pininfarina verkeren allen in moeilijkheden. Als hun ontwerpen dan nog veel gevraagd worden, blijven de productiefaciliteiten leeg. De autoconstructeurs bouwen hun modellen tegenwoordig liever zelf. Dat kunnen ze ook makkelijk, omdat de meeste constructeur met overcapaciteit kampen. Karmann heeft reeds 10% van z'n werknemersbestand (van in het totaal 5.000 arbeidsplaatsen) laten afvloeien. De familie die de Duitse specialist bezit, houdt momenteel alle opties open. Er werd zelfs al vergaderd met kandidaat-kopers.