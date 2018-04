Kia Soul dit jaar in productie

Door: BV

Op de Salons van Genève en Detroit zagen we van Kia een prototype dat wel eens een aanvullend model van het reeds ruime gamma van de Koreaanse constructeur zou kunnen worden. Het ontwerp kreeg inmiddels het groene licht. De productie start al in september van dit jaar. De naam van het studiemodel, Soul, blijft behouden. Die is alvast goed gekozen want het is niet alleen Engels voor Ziel maar is ook de juiste uitspraak voor de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. Volgens Kia richt dit model zich naar "de jongeren van hart" maar werd er onmiddellijk aan toegevoegd: ook voor het werk en alle leeftijden...

De drie uitrustingsversies heten Soul Burner, Diva en Seracher maar dit zou voor Europa wel iets anders kunnen worden. Het model lijkt sterk op enkele Europese auto's zoals de Note, Tone, Agila e.ad. Vooral het profiel is met smaak ontworpen met een lichte wigvorm en eindelijk eens een goede harmonie van het derde zijraampje achter de gewone vensters. Hooggeplaatste koplampen zijn nog zo'n typisch kenmerk. Of de originele achterklep, zoals wij dat bij het prototype zagen, zal worden behouden kon ons niet worden bevestigd.