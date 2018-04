Fiat Grande Punto opgefrist

Door: BV

De Grande Punto is hét succesnummer bij uitstek van Fiat. Sinds z'n lancering heeft het merk er al meer dan 850.000 stuks van verkocht. Het is dus logisch dat de Italianen er alles aan doen om de aantrekkingskracht van het model te behouden. Voor het aanstormende modeljaar zijn er dan ook enkele wijzigingen aangekondigd, en de opgewaardeerde Grande Punto's zijn meteen leverbaar. Het vernieuwde gamma is opgesplitst in twee grote families. De 3-deurs trekt de sportieve kaart, onder meer met een nieuwe racing-versie en de vijfdeurs pakt uit met nieuwe Lounge-modellen die gebaseerd zijn op het ComfortLife-concept. Als u aan die marketingpraat niets hebt, onthoud dan dit: de driedeurs is sportief aangekleed en de vijfdeurs is meer op comfort gericht.

De Grande Punto is nog steeds leverbaar met vier benzinemotoren (1.2 met 65pk, 1.4 8v met 77pk, 1.4 16v met 95pk, 1.4 T-Jet met 120pk) en even veel turbodiesels. De 1.3MultiJet is er met 75 of 90pk en de 1.9 levert naar keuze 120 of 130 pk. Alle modellen beschikken over nieuwe bekledingsstoffen en interieurmaterialen. Op de sportieve versies is de kleur van de sierlijsten voortaan afhankelijk van de interieurkeuze. Het instrumentarium heeft nu klokken die met chroom omrond zijn. Aan de buitenzijde bemerken we nieuwe lichtmetalen velgen, een aangepaste grille en vier nieuwe lakkleuren. Sommige versies hebben recht op gefumeerde koplampunits. En omdat stickertjes het goed doen op de Fiat 500, heeft Fiat ook voor de Grande Punto wat zelfklevers ontworpen. Die kosten tussen € 150 en € 170, terwijl de Grande Punto zelf vanaf € 11.690 leverbaar is.