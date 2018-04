Productie Honda FCX waterstofauto gestart

Door: BV

G

isteren liep in Japan de eerste Honda FCX Clarity van de band. Voor de brandstofcelauto, die alleen waterdamp uitstoot, werd een speciale montagelijn gebouwd in Tochigi. Honda produceert de brandstofcelelementen overigens zelf. De FCX werd speciaal ontwikkeld als brandstofcelauto en Honda scoort met de productiestart dan ook een primeur. Het model zal niet gewoon aan de man gebracht worden, maar wordt enkel ter leasing aangeboden in bescheiden aantallen. Op de Japanse en Amerikaanse markt wil het merk er het eerste jaar "enkele tientallen" van afleveren. En over drie jaar moeten dat er 200 zijn.