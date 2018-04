Hyperion is exclusief van Pininfarina

Door: BV

O

p maat gemaakte auto's zijn weer helemaal in. Pininfarina creëerde eerder al een Ferrari en Maserati en nu heeft het bedrijf een klant te strikken die zichzelf, in ruil voor een riante maar onbekende portie euro's, wil trakteren op de Hyperion. Het model zal gebaseerd zijn op de Rolls Royce Drophead Coupé, maar z'n lijn wordt een ode aan de klassiekers van de twintig tot veertig. Nu moeten we het nog stellen met deze schets. In augustus krijgen we de creatie in levende lijve voor de kiezen. Pininfarina trekt er immers mee naar de Concours d'Elegance in het Amerikaanse Pebble Beach.