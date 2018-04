Giftig: Cobra Venom Concept

Door: BV

Het is een vrije stijloefening. Dus géén productiemodel. Ziezo, die hinderpaal hebben we al uit de weg. Maar sportwagens in kleine oplagen zijn de jongste jaren weer enorm populair, en dankzij moderne productietechnieken voor beperkte oplagen, is het ook hoe langer hoe eenvoudiger om ze te realiseren. Je kan dus maar hopen dat zich hiervoor voldoende klanten aanbieden.

Deze Cobra Venom volgt de filosofie van de gelijknamige -Cobra- roadsters van weleer. Je neemt een kleine Britse sportwagen en je lepelt er een dikke V8 in. In dit geval is het een coupé, wat ongetwijfeld de stijfheid ten goede komt. Onder de lange motorkap huist een V8 van Ford die door een compressor wordt opgeklopt tot 524pk. Deze atleet spurt ermee naar 100km/u in 3,4 tellen. De (mathematische) topsnelheid bedraagt 340km/u. Z'n beet is dus dodelijk.