IFR Aspid: nog een sportauto

Door: BV

De Aspid is een nieuwe, opwindende en technologisch geavanceerde luxesportwagen. Tenminste als we de Spanjaarden van IFR Automotive mogen geloven. De kleine lichtgewicht sportwagen maakt z'n debuut op de Britisch International Motor Show. Een kleine tweezitter die door het bedrijf naar eigen zeggen vanaf nul ontworpen is over de afgelopen vijf jaar. Dat hij niet alleen qua vorm maar ook in het gebruik van aluminium en carbon wat weg heeft van een Caterham of Donkervoort is dan ook volstrekt toevallig. De Aspid krijgt in elk geval meer technologie aan boord dan de twee Spartaanse tweelingen. Zo worden alle functies aan boord gecontroleerd via een aanraakgevoelig scherm in de middenconsole. De naam is de Spaanse benaming voor een kleine giftige slang. Het soort dat Cleopatra fataal werd.

Voor de aandrijving van de Aspid zorgt een 2.0 liter viercilindermotor. Die is hoedanook stevig opgekitteld. Het bedrijf voorziet een atmosferische versie met 270pk en een geblazen (compressor-) variant die 400 paarden aan de teugels houdt. Geweld dat via een manuele schakeldoos met zes verhoudingen z'n weg naar de achtertrein vindt. Alleen een sperdifferentieel kan het enthousiasme van de nijvere vierpitter kanaliseren.

De prestaties zijn met een vermogen / gewichtsverhouding van 570pk per ton -de sportauto weegt slechts 700kg- indrukwekkend. In het beste geval hoort het model te kunnen sprinten naar 100km/u in 2,8 seconden. 160km/u is geschiedenis na 5,9 tellen. En ook stoppen moet een indrukwekkende ervaring zijn. Bij 160km/u wordt alle snelheid geëlimineert in drie tellen.

IFR zegt al orders voor z'n creatie op zak te hebben. Eind dit jaar moet de productie opgestart zijn. Het bedrijf wil één auto per week afwerken en de eerste klanten volgende zomer bedienen. De prijs kennen we ook al. Bij benadering tenminste, want IFR buigt zich graag naar de wens van de klant. Maar € 95.000 bent u sowieso kwijt.