Belgische automarkt blijft op recordniveau

Door: BV

Afgelopen maand juni telde Febiac 50.689 nieuw ingeschreven voertuigen. Dat is 1,42% meer dan in juni 2007. Over het ganse jaar blijven de cijfers liefst 7,19% boven die van verleden jaar. Het ziet er voorlopig naar uit dat de Belgische automarkt op een nieuw record afstevend. Maar Febiac ziet nog geen reden tot feesten. Het grijpt de gelegenheid liever aan om te pleiten voor groene autofiscaliteit. Bij Volkswagen, Opel en Renault zal er wel een optimistische stemming heersen. Die merken maken immers de nationale top drie uit met respectievelijk 5.583, 4.779 en 4.737 nieuw ingeschreven wagens. Peugeot en Ford halen met 4.375 en 4.260 de eervolle vermeldingen binnen.

De bedrijfswagenmarkt hinkt op twee benen verder. Bij de bestelwagens is er nagenoeg sprake van een status quo ten opzichte van 2007 (-0,14%). Bij de vrachtwagens tot 16 ton MTM is er een gevoelige daling. Die hinken immers 13,1% achter op de cijfers van 2007. Maar er zijn wel meer zware voertuigen (MTM 16+ ton) ingeschreven. Het eerste half jaar tikt 7,75% hoger af dan afgelopen jaar. De motormarkt handhaaft zich op het recordniveau van 2007 met nu al meer dan 18.000 nieuw ingeschreven motorfietsen.