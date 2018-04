Kia Forte onthuld

Door: BV

Kia's Spectra heeft het nooit tot onze contreien geschopt, maar de compacte vierdeurs was wel in de VS en thuisland Korea te koop. En daar moest natuurlijk een opvolger voor gevonden worden. De Spectra dateerde nog uit het ‘oude' Kia-tijdperk. En omdat het merk nu met een moderne karaktervolle styling wil overtuigen, eerder dan geheel op betrouwbaarheid te gokken, kwam er een andere naam. Dat is de Forte, en het mag duidelijk zijn dat Kia in de slaagkansen van deze sedan gelooft.

In Korea is de Forte vanaf volgende maand te koop. De VS volgt volgend jaar en het is weinig waarschijnlijk dat we het model in West-Europa zullen zien. Onder de kap zit in eerste instantie een 1.6l viercilinder benzinemotor. Een 2-liter met dezelfde architectuur volgt kort erna. Over een dieselvariant wordt heden met geen woord gerept.