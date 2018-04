Duitsers uiten tevredenheid over Mazda

Door: REDACTIE

De onderzoeken van J.D. Power and Associate's zijn berucht en beroemd als het om de betrouwbaarheid van auto's en de tevredenheid van hun eigenaars gaat. Bij de publicatie van de ‘Customer Satisfaction Index' (CSI) - de resultaten van het recentste onderzoek bij 20.000 Duitse auto-eigenaars - scoorde Mazda uitzonderlijk hoog. Er werd gevraagd naar de bevindingen met auto's die tussen 2005 en 2006 nieuw werden ingeschreven. Van de in totaal 103 onderzochte automodellen, verspreid over uiteenlopende autoklassen, scoorden slechts 10 de beoordeling ‘zeer tevreden'. Bij dit tiental zaten de Mazda 6 (4e in totaalklassement) en Mazda 3 (6e in totaalklassement). Bij de beoordeling werden criteria als wegligging, remmen, motor, functionaliteit van het interieur, enz. in aanmerking genomen. De eigenaars van een Mazda 6 en Mazda 3 toonden zich nog meer tevreden dan bij eenzelfde rondvraag één jaar voordien. De Mazda 6 scoorde 4 plaatsen beter en de Mazda 3 ging 2 posities vooruit.

Ook wanneer de bevindingen van de eigenaars gerelateerd worden aan de autoklassen, staat Mazda vooraan. Zo werd de Mazda 3 met 84,4% tevredenheid nipt geslagen - 0,02% - door de BMW 1-Reeks. In het totale merkenklassement wist Mazda beslag te leggen op een 5e plaats op 23 en versloeg merken als Mercedes-Benz, Opel, Volkswagen en alle Franse merken.