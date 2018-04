De Fiat 500 blaast eerste kaarsje uit

Door: REDACTIE

De revival van het ‘bolhoedje' is nu één jaar bezig. Met wereldwijd al meer dan 112 000 verkochte exemplaren mag Fiat gerust van een succes spreken. Temeer dat de statistieken aantonen dat de meeste klanten hun Fiat 500 graag in een luxe-outfit laten opdraven. Liefst 80% van de uitgeleverde wagens zijn ‘Lounge' en ‘Sport'-versies, standaard uitgerust met het ‘Blue&Me'-systeem van Microsoft. Dat systeem, opgebouwde rond een zaktelefoon met handenvrij-functie, laat toe om op een eenvoudige en veilige manier permanent in contact te blijven met de buitenwereld. Tegen eind dit jaar verwacht Fiat nog eens 100.000 500's te slijten.

De eerste verjaardag van de nieuwe Fiat 500 wordt over de hele wereld uitbundig gevierd en dat in samenwerking met MTV. Overal zullen ‘Fiat 500 PICNICS' plaatsvinden met de Cinquecento als eregast. Iedereen met een boontje voor deze mythische wagen is er welkom. Het picknickfeestje gaat door in Amsterdam, Athene, Kopenhagen, Londen, Milaan, Monaco, Palermo, Parijs, Rome, Tokio, Valencia, Helsinki, Wenen, Zurich en Kaapstad. In Zuid-Afrika valt het evenement samen met de nationale lancering van de Fiat 500. De picknicks gaan door in parken of op stranden van de geciteerde steden. De bezoekers kunnen rekenen op live-concerten, die ze zelf kiezen via een online selectiesysteem van MTV. Het feestje gaat daarna nog verder op het Internet, want Fiat zal de ‘500 community' een eigen webstek bezorgen. De website ‘500 loves you' is een spin-off van het bekende interactieve webplatform ‘500 wants you', dat nu ruim twee jaar geleden van start ging en waar meer dan 120 000 leden uit 206 landen geregistreerd zijn. Eigenaars kunnen er in een speciaal domein hun ervaringen met de uitrustingen van hun 500 kwijt, ze delen met anderen en zo ook Fiat helpen om te weten wat de gebruikers van hun auto vinden.

Zie ook www.fiat500.com/500lovesyou