Corvette ZR1 is in aantocht

Door: REDACTIE

De productie van de Corvette ZR1, de ‘snelste Corvette ooit', is nu van start gegaan in de fabriek van Bowling Green. In Europa wordt de ZR1, bijgenaamd ‘Blue Devil', al deze herfst verwacht, maar er zullen dit jaar slechts vijftig exemplaren verscheept worden. Wie zijn handtekening onder een bestelbon heeft geplaatst, of wie gewoon razend nieuwsgierig is naar de Corvette ZR1, kan een kijkje nemen in de fabriek via een webcam (http://www.brightcove.tv/title.jsp?title=1612773635).

Dat de Corvette ZR1 de ‘snelste Corvette ooit' is, bewijzen de zojuist vrijgegeven officiële prestatiecijfers. De standaardsprint van 0-100 km/u wordt afgewerkt in nauwelijks 3,4 seconden, terwijl de chrono bij 7,0 seconden rond stopt voor een 0-160 km/u acceleratieproef. Om 400 meter af te leggen vanuit stilstand volstaan 11,3 seconden, waarbij de ZR1 een eindsnelheid laat opmeten van 211 km/u. Zijn topsnelheid bedraagt 330 km/u. Hiermee verzekert hij zich moeiteloos een plaatsje bij supersportwagens van deze wereld, doch werkelijk uniek is zijn verhouding prestaties/prijs.

Al dit prestatiegeweld gaat gepaard met een in verhouding zuinig benzineverbruik. De officiële cijfers maken gewag van 16,8 l/100 km in de stad en 11,7 l/100 km op de snelweg. Corvette wijst er wat graag op dat deze cijfers coryfeeën als een Ferrari 599 GTB Fiorano, de Lamborghini Murcielago en de Aston Martin V8 Vantage overklassen. Toch moeten ze toegeven dat een Porsche 911 GT3 nog net iets zuiniger met benzine omspringt: 15,7 l in de stad en 10,7 l op de snelweg.

Voor de voortstuwing van de Corvette ZR& tekent een nieuwe 6,2 liter drukgevoede ‘small-block' krachtbron (LS9). De motor wordt met de hand gebouwd in het Performance Build Center van GM in Wixom (Michigan). Speciale aandacht ging naar lichte en zeer sterke bewegende delen. De compressor is eveneens nieuw en voorzien van intercooling.

De uitrusting van de Corvette ZR1 is gebaseerd op de Z06. Dat betekent dat alles gedaan werd om het gewicht zo laag mogelijk te houden. De koper wordt onthaald op elektrisch verstelbare en verwarmbare lederen sportzetels, met geborduurd ZR1-logo. Het lederen interieur is leverbaar in 4 kleuren. Verder omvat de standaarduitrusting een Bose-geluidsinstallatie, een navigatiesysteem, Bluetooth-connectiviteit en een telescopische stuurkolom. Zijdelingse airbags vervolledigen de veiligheidsuitrusting. Definitieve prijzen zijn nog niet meegedeeld.