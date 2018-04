Ford Focus RS terug van weggeweest

Door: REDACTIE

Ford stelt tijdens het Autosalon van Londen de gloednieuwe Ford Focus RS als ‘preview' voor, met 300 pk krachtige motor en heel wat veelbelovende technische hoogstandjes. De officiële verkoopstart staat in de agenda geschreven voor begin 2009.

De ontwikkeling van de nieuwe Focus RS is het werk van een klein team ingenieurs onder leiding van Jost Capito, Vehicle Line Director van Ford Europa voor Performance Vehicles. Het Ford RS-logo in schrijft al 40 jaar geschiedenis. De nieuwe Focus RS is de tweede Focus die de RS-badge zal dragen en verwijst naar zijn verre voorvader, de Escort RS1600 uit de jaren zeventig. Jost Capito en zijn team bleef trouw aan het RS-basisprincipe, dat een opwindende en betaalbare wagen met sterke prestaties nastreeft, die ook in het dagelijkse verkeer perfect bruikbaar moet zijn. De nieuwe Focus RS straalt een zekere brutaliteit uit, zoals men dat van een ‘performance car' ook verwacht. Het Focus koetswerk onderging heel wat aanpassingen en stylingdetails maken duidelijk welke prestaties er in het verschiet liggen. Toch is het beeld nog niet definitief en kan de uiteindelijke productieversie nog veranderingen ondergaan. Vooraan kreeg de Focus RS een volledig nieuwe voorbumper met hoge spoiler en een trapeziumvormig rooster met metaalgaas inzet. Verchroomde xenonkoplampen zitten gevat in matzwarte lichtblokken met extra ventilatiesleuven onderaan. Achteraan valt de nieuwe, diep getrokken achterbumper op, waarin een brede venturitunnel is opgenomen aan de onderrand. Een paar indrukwekkende verchroomde uitlaatpijpen verlenen de achtersteven een niet te miskennen agressiviteit. Smalle ventilatieopeningen in elke hoek van de bumper accentueren de breedte van de wagen. Een tweedelige zwarte RS-dakspoiler typeert het uiteinde van de daklijn, zoals we dat kennen van andere RS-modellen uit het verleden en de Focus WRC. Om de spoorbreedte te kunnen vergroten (+ 40 mm) en grotere velgmaten toe te passen, moesten de zijpanelen voor- en achteraan wijzigen. Ford monteert ook dieper liggende zijdrempellijsten. Twee klassieke luchthappers op de motorkap dragen niet enkel bij tot de sportieve uitstraling, zij hebben ook een functie om de temperatuur onder de kap binnen aanvaardbare grenzen te houden.

De opvallende lichtgroene lak met metaalschilfers is geen reactie op het gifgroen dat VW voor zijn Scirocco opnieuw in de catalogus opneemt, maar een moderne interpretatie van het ‘Le Mans Green' van de Escort RS1600 uit 1970. De blitse kleur contrasteert met sportieve stijlelementen in hoogglans pianozwart, zoals een strip op de oplopende rand van de motorkap en de diepe uitsparingen voor de ingebouwde mistlampen vooraan.

Het interieur van de gloednieuwe Focus RS oogt uitgesproken sportief en wordt gedomineerd door op maat gemaakte Recaro-sportzetels. Het is een speciaal ontwerp voor Ford, afgewerkt met materialen die de houvast nog verbeteren. De kleur volgt deze van het koetswerk, doorbroken met zwartlederen accenten en ‘RS' en ‘Recaro' logo's in de rugleuningen. Het sportieve interieur van de Focus ST stond model voor de RS, maar werd aangevuld met kleurrijke accenten in harmonie met het koetswerk en sierstukken uit geborsteld aluminium. Ook de achterzetels zijn afgestemd op een optimale ondersteuning van de inzittenden, met hogere zijkussens en een microvezelbekleding. Voor de middenconsole viel de keuze op een glanzende carbonlook. De dakhemel is diepzwart voor een sportief cockpitgevoel. Sportiviteit straalt ook af van de schakelpook in RS-blauw, het driespakig sportstuurwiel met ‘RS'-logo, de aluminium pedalenset en de ‘RS'-drempellijsten. Tegenover de ST krijgt de RS drie extra instrumenten, waaronder een turbodrukmeter.

Van een Focus RS verwachten we prestaties en die belooft de speciaal ontwikkelde turboversie van de Duratec 2.5 liter 5 cilinder ruimschoots. Het vermogen bedraagt 300 pk en het koppel piekt bij meer dan 410 Nm. De Ford-ingenieurs beperkten zich niet tot een nieuw motormanagement en het verhogen van de turbodruk, maar ontwikkelden unieke nokkenassen, een aangepaste cilinderkop met een nieuwe pakking en hertekende inlaat en spruitstuksysteem. De prestatiemetingen hebben nog een voorlopig karakter, maar de 0 tot 100 km/u wordt onder de zes seconden gespecificeerd. Capito en zijn team hielden vast aan de voorwielaandrijving, aangevuld met een sperdifferentieel. De nieuwe Ford Focus RS is uitgerust met een ‘RevoKnuckle'-voorophanging. Dit systeem is speciaal ontworpen om ongewenste stuurreacties en stuurtorsie - de hinderlijke koppelreacties in het stuur - bij voorwielaangedreven wagens op te vangen. Stuurtorsie doet zich voor tijdens snelle acceleraties, scherpe bochten en op een oneffen ondergrond, wanneer het koppel op de aandrijfwielen groter wordt dan de grip. De Focus RS combineert de ‘RevoKnuckle'-ophanging met een ‘Quaife Automatic Torque Biasing'-sperdifferentieel. Ford ontkent niet dat er aan vierwielaandrijving werd gedacht, maar claimt dat ze nu heel wat gewicht besparen en een in zijn klasse ongeëvenaard evenwicht tussen trekkracht, rijgedrag en prestaties neerzetten. Ook de remmen werden opgewaardeerd, met geventileerde schijven van 336 mm vooraan en schijven van 300 mm achteraan. De grote remklauwen zijn zichtbaar achter de exclusieve 19"-velgen, waarop Continental laagprofielbanden in maat 235/35 liggen. Het ESP-systeem onderging aanpassingen om tegemoet te komen aan de sportieve rijstijl die de Focus RS toelaat. Het ESP-systeem is bovendien volledig uitschakelbaar voor ervaren piloten en voor gebruik op onverharde wegen. De Focus RS is zo ontwikkeld dat ESP een zuivere veiligheidsuitrusting is en niet ingrijpt om de bestuurbaarheid te verbeteren.