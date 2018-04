Mercedes-Benz M-Klasse gaat groen!

Door: REDACTIE

Al in de herfst van 2009 zal Mercedes-Benz zijn M-Klasse in Europa met groene aandrijftechniek commercialiseren. Vooreerst debuteert de inmiddels bekende ‘Bluetec'technologie, maar een hybride-aangedreven versie zou ook al voor eind 2009 in de Europese showrooms verschijnen.

In Amerika is de Bluetec V6-diesel 155 kW/210 pk al een vertrouwd gegeven. De motor is leverbaar in de M-Klasse, GL- en R-Klasse. Door het inspuiten van het ‘AdBlue'-additief in de uitlaatgasstroom, reduceert Mercedes de uitstoot van stikstofoxide tot een zo laag niveau, dat het in alle 50 staten van de USA de toelating voor diesel-SUV's heeft verkregen. Anders dan in Amerika zal de Europese klant voor de groene ‘Bluetec'-technologie een meerprijs van +/- 1000 euro moeten neertellen. Naast de ‘Bluetec'-versie verschijnt een ML 450 ‘BlueHybrid'. Deze wagen combineert een V6-benzinemotor met een elektrische motor, wat samen goed is voor 250 kW/340 pk en 480 Nm koppel. Het verbruik van deze ML 450 ‘BlueHybrid' zal beperkt blijven tot een bescheiden 7,7 l/100 km en ook de CO 2 -uitstoot daalt met 185 g/km gevoelig. Mercedes-Benz zal in de M-Klasse geen Lithium-Ion accu's toepassen zoals aangekondigd voor de S-Klasse met hybrideaandrijving. Dat komt omdat dit batterijtype nog niet voldoende capaciteit biedt voor een tijdelijk geheel elektrische aandrijving, iets wat men met de M-Klasse nastreeft.

De ‘klassieke' krachtbronnen ondergaan enkele detailwijzigingen, wat een daling van het gemiddelde verbruik met 0,4 l/100 km oplevert. Het nieuwe motorenpallet bestaat drie diesels met vermogenwaaier van 140 kW/190 pk tot 225 kW/306 pk en evenveel benzinemotoren met vermogens tussen 200 kW/272 pk en 375 kW/510 pk. De Mercedes-Benz M-Klasse krijgt een hertekend radiatorrooster, nieuwe buitenspiegels, een gewijzigde achtersteven en introduceert een nieuwe generatie navigatiesystemen.