BMW onthult nieuw vlaggenschip

Door: REDACTIE

Eind augustus 2001 mochten we kennis maken met een drastisch nieuwe BMW 7-Reeks, het werk van huisdesigner Chris Bangle, dat niet bepaald op unaniem applaus werd onthaald. Maar design alleen maakt de auto nog niet en onderhuids stopte BMW heel wat vernieuwing in zijn 7-Reeks. De meest opgemerkte nieuwigheden waren in 2001: Dynamic Drive, een comfortabele en sportieve ophanging in één; elektronische en continue instelling van de gasdrukdempers; motoren met opmerkelijk laag verbruik - vb. 10,9 l/100 km voor de 745i; een geheel elektrisch geschakelde en elektronisch gestuurde 6-traps ‘Steptronic'-automaat; een elektronische parkeerrem die hydraulisch op de 4 schijfremmen ingrijpt; het absoluut innoverende maar ook fel bekritiseerde ‘I-Drive' voor de controle over 700 bedienbare functies, dat later zou vereenvoudigen; zalig zittende zetels met voor- en achteraan elektrische verstellingen en verwarming.

Anno 2008 is de lijst vernieuwende uitrusting voor de gloednieuwe BMW 7-Reeks er zeker niet minder indrukwekkend op geworden. Het nieuwe design voor de vijfde generatie van de 7-Reeks zal naar ons gevoel veel beter geaccepteerd worden. Uiterlijk oogt de vijfde generatie van de 7-Reeks tegelijk gespierd sportief en degelijk elegant. Opvallend is het grote, rechtopstaande en langgerekte niervormige BMW radiatorrooster. BMW maakt gewag van een ‘algemeen lichtgewicht concept' als aanvulling op het BMW ‘EfficientDynamics', om zuiniger en milieuvriendelijker rond te rijden. BMW past meerfasig staal en bij hoge temperaturen gevormde stalen profielen toe in de koetswerkstructuren. Dak, deuren, motorkap en zijpanelen zijn uit aluminium vervaardigd, een materiaal dat ook terugkeert bij de drukgevormde veerbenen vooraan, de behuizing van het differentieel en de carters voor de nieuwe motorenlijn.

In het interieur waait een wind van modernisme en is er een duidelijke scheiding van rij- en comfortfuncties doorgezet. Zoals in goede oude BMW-tijden zo vaak geloofd, keert de cockpit zich weer helemaal naar de bestuurder. Nieuw is de speciale monitor met ‘Black Panel'-technologie en de elektronische schakelpeddel in de onmiddellijke nabijheid van de Dynamic Driving Control. Het BMW iDrive is uiteraard opnieuw aanwezig op de centrale console, maar onderging heel wat verbetereingen. Zo is er een beeldscherm dat 10,2" groot is en een grafische presentatie in hoge resolutie toelaat. De menustructuur werd herzien en geoptimaliseerd en ook de iDrive Controller voor de selectie en het management van functies is nieuw. Er verschijnen directe keuzeknoppen en 5 door de gebruiker zelf te programmeren knoppen voor een vereenvoudigd gebruik. Het nieuwe geluidssysteem maakt gebruik van een harde schijf voor muziekopslag en biedt een USB-poort en meerkanaals geluidsweergave. Een dubbele tuner met DAB-ontvangst en een ‘cinema' voor de achterpassagiers staan op de optielijs. Onbeperkte Internettoegang - zij het enkele met stilstaande wagen - viert zijn wereldpremière in de gloednieuwe 7-Reeks.

Bij de start is er keuze uit een BMW 750i, BMW 740i en BMW 730d. Twin Turbo technologie en directe brandstofinspuiting (High Precision Injection) kenmerken de nieuwe benzinemotoren. Bovenaan het gamma prijkt de 4.395 cc grote V8 met 300 kW / 407 pk. Hij levert een max. koppel van 600 Nm tussen 1750 en 4500 tr/min en accelereert in 5,2 s van 0 tot 100. Het gemiddeld brandstofverbruik volgens EU-norm blijft tot 11,4 l/100 km beperkt; de CO2-uitstoot tot 266 g/km. Daaronder volgt een 2.979 cc zes-in-lijn, goed voor 240 kW / 326 pk. Hier haalt het koppel een max. waarde van 450 Nm tusen 1500 en 4500 tr/min, wat nog steeds een mooie sprinttijd van 5,9 s oplevert. Het gemiddeld verbruik blijft met 9,9 l/100 km net onder de magische 10-l-grens en de CO2-uitstoot daalt tot 232 g/km. Ook de 2.993 cc zes-in-lijn diesel met turbolader en common rail brandstofinjectie van de derde generatie is nieuw en levert 180 kW / 245 pk. Hier staan 540 Nm max. koppel paraat tussen 1750 tot 3000 tr/min. De prestatiecijfers: 0-100 km/u in 7,2 s en een topsnelheid van 245 km/u. Gemiddeld moet de 730d met 7,2 l/100 km rond komen en hij blaast 192 g/km CO2 de wereld in. BMW laat zijn nieuwe motoren volgen door een automatische versnellingsbak met 6 verhoudingen en geoptimaliseerde overgangen voor sneller en onvoelbaar schakelen. De bestuurder kan ook elektronisch een versnelling selecteren.

Het gloednieuwe gamma motoren is zoals te verwachten voorzien van de BMW ‘EfficientDynamics'-technologie, die verbruik en uitstoot van schadelijke stoffen tot een absoluut minimum beperkt. De lange versie, met 140 mm extra ruimte voor het achtercompartiment, is eveneens van de partij en verschijnt als BMW 750Li en BMW 740Li in de prijslijst.

Bij de vernieuwende items vinden de wereldpremière voor het ‘Integral Active Steering', de symbiose tussen ‘Active Steering' op de vooras en snelheidsafhankelijke achterwielbesturing als optie. Verder is er de nieuwe ‘Dynamic Damping Control' met standaard ‘Dynamic Driving Control'. De schokdemping, dynamiek van het schakelgedrag, de respons van het gaspedaal en de stuurbekrachtigingskarakteristiek worden geregeld door de ‘Dynamic Driving Control'-toets op de middenconsole. De bestuurder kiest uit ‘Comfort', ‘Normal' en ‘Sport'. Ook het vlaggenschip van BMW blijft trouw aan de sportieve roeping van het merk, dankzij de specifieke tractie- en ‘Sport+' werkingsmodus met beperkte of geheel uitgeschakelde DSC.

Bij de standaard veiligheidsuitrusting vermelden we driepunts inertie-veiligheidsgordels op alle zitplaatsen, zij- en hoofdairbags langs de zijkanten, actieve hoofdsteunen vooraan, runflat banden, een bandenspanningsindicator. Bi-xenon dubbele koplampen met daglichtfunctie, mistlichten en remlichten met 2 stadia. Adaptieve koplampen met variabele lichtdustributie en bochtverlichting blijven een optie. Nog meer veiligheid en vernieuwende rijhulpsystemen zijn te koop via de optielijst, zoals een Cruise Control met Stop & Go voor uiterst comfortabel rijden in fileverkeer, Lane Departure Warning inclusief indicatie van snelheidsbeperkingen, Lane Change Warning, een Head-Up Display, de High-Beam Assistant voor het automatisch schakelen van het grootlicht, BMW Night Vision met nu ook detectie van personen, Side View en een achteruitrijcamera.

Een voorsmaakje van de optielijst: iDrive Controller voor het bedienen van alle ontspannings-, telecommunicatie- en navigatiefuncties vanaf de achterzetels; een automatische airco voor vier zones; actieve zetelventilatie; massagezetels; een innovatief elektrisch open dak, dat rekening houdt met het geluidscomfort voor de inzittenden; online- en telematicadiensten geleverd door BMW ‘ConnectedDrive'.