Citroën C3 Picasso!

Door: BV

Citroën is heer en meester in het segment van de monovolumes. Er is op dit ogenblik zelfs geen enkel ander merk met een aanbod dat in de buurt van dat van de Fransen komt. In opgaande lijn hebben we immers de Berlingo Classic Break, de nieuwe Berlingo, de Xsara Picasso, de C4 Picasso, Gran C4 Picasso en C8. Maar er kan er altijd nog één bij. Een monovolume in het B-segment bijvoorbeeld.

De C3 Picasso, gebaseerd op het onderstel van de Peugeot 207, zal voorgesteld worden op het Autosalon van Parijs, dat in oktober plaatsvindt. Het model komt tijdens het eerste kwartaal van 2009 in de handel. Citroën's compacte monovolume wordt 4,08m lang, 1,73m breed en zal 1,62m hoog zijn. Z'n ontwerp wordt gedomindeerd door een compacte neus en een haast verticale achterklep. Een architectuur die vanzelfsprekend een posititieve invloed heeft op het interieurvolume. Zo bedraagt de kofferinhoud onder het bagagescherm minimaal 339l. Omdat de achterbank over een afstand van 150mm verschuifbaar is kan ze in een configuratie met 5 zitplaatsen zelfs oplopen tot 500 liter. Het verschuiven van de achterbank kan volgens de constructeur met één hand in een enkele beweging. In combinatie met een mobiele koffervloer kan vanaf de achterzijde van rij 1 een vlakke laadvloer gecreëerd worden. Om lange voorwerpen te laden kan de zetel van de voorste passagier in een tafelstand worden geklapt.

Citroën heeft inmiddels begrepen dat een groot glasoppervlak goed is voor de verkoopscijfers. Het bedacht dan ook een voorruit in drie delen en zorgde voor fijnere stijlen. In combinatie met het optionele panoramische dak kan het glasoppverlak zelfs oplopen tot 4,52m2.

Zonder al te veel in detail te gaan, kondigt Citroën de komst van de belangrijkste motoren aan. Er zitten twee nieuwe benzines in de pijplijn, met vermogens van 95 en 120pk. De reeds gekende dieselmotoren met 90 en 110pk zullen in ons land wellicht het gros van de orders uitmaken.