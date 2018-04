Hyundai introduceert derde SUV

Door: REDACTIE

Hyundai gelooft nog nadrukkelijk in de toekomst van de SUV en plaatst op het eerstvolgende Parijse Autosalon een nieuwkomer in de spots, die zich boven de SantaFe en Tucson positioneert. Hyundai zet hiermee nogmaals zijn competentie als SUV-specialist in de verf. Het model werd in amper 26 maanden tijd ontwikkeld en gaat gepaard met een investering van 222 miljoen dollar.

Deze grote SUV voor 7 inzittenden is al in andere continenten - USA en Korea - bekend onder de naam ‘Veracruz', maar de Europese variant zal een nieuwe naam dragen, die we pas te weten komen na de onthulling op de persdag (2 oktober). Oorspronkelijk was het niet de bedoeling om deze grote SUV naar Europa te halen, maar de nog steeds groeiende markt voor premium SUV's heeft Hyundai anders laten beslissen. Hyundai belooft rijeigenschappen afgestemd op onzer Europese wensen en subtiele koetswerkwijzigingen voor onze markt.

De Europese variant van de Hyundai ‘Veracruz', intern met de codenaam ‘EN' aangeduid, ontpopt zich als een nieuwe premium SUV. Het ontwerp stamt uit het Californische Design and Research Center. Functionaliteit en comfort stonden als prioriteiten op de objectievenlijst voor het ontwerpteam. Naast de 3 zetelrijen is er een elektrische achterklep, elektrisch verstelbare pedalen en een waslijst comfortuitrusting voor bestuurder en passagiers.

Onder de motorkap verschijnt een gloednieuwe 3.0 V6 CRDi turbodieselmotor met common rail inspuittechniek en gevolgd door een 6-traps ‘Shiftronic'-automaat. De 3.0 V6 24-kleppen turbodiesel zal meer dan 200 pk leveren. Een trillingsvrije en stille werking stonden bovenaan het lastenboek voor deze nieuwe krachtbron. Voor de vierwielaandrijving doet Hyundai beroep op het intelligente ‘torque on demand'-systeem (vrij vertaald: ‘koppel op verzoek'). Bij de veiligheidsuitrusting vermeldt Hyundai o.a. ABS met EBD, BAS, TCS, ESP, adaptieve Xenon-koplampen, airbags rondom (incl. de derde zetelrij), actieve hoofdsteunen, enz...