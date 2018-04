Suzuki test brandstofcel

Door: REDACTIE

Suzuki maakt gebruik van de actuele G8-bijeenkomst in Hokkaido Toyako om zijn nieuwe SX4-FCV met brandstofceltechnologie te laten testrijden. Suzuki stelt er de SX4-FCV tentoon in de ‘Environmental Showcase exhibition and demonstration area'. Het Japanse ministerie van infrastructuur, transport en toerisme heeft Suzuki toelating verleend voor testritten op de openbare weg.

De Suzuki SX4-FCV is een compacte wagen op basis van de SX4, doch aangedreven door brandstofceltechnologie. De wagen is zo goed als productierijp. Hij biedt plaats aan 5 inzittenden en meet 4190 x 1730 x 1585 mm. De wielbasis meet 2500 mm. Het vermogen van de brandstofcel wordt met 80kW gespecificeerd, terwijl het motorvermogen 68kW bedraagt. Zijn topsnelheid is 150km/u. Het rijbereik ligt rond 250 km.

Voor de ontwikkeling van brandstofcelvoertuigen werkt Suzuki al sinds 2001 nauw samen met General Motors (GM). Sinds het begin van de samenwerking werden er met ministeriële goedkeuring al 3 tests uitgevoerd op de openbare weg, telkens met wagens uit het mini-segment. Zo verschenen achtereenvolgens de Wagon R-FCV in oktober 2003 en de MR Wagon-FCV in december 2004. In de SX4-FCV past Suzuki een high-performance fuel cell van GM-makelij toe. Suzuki ontwikkelde zelf een 70MPa waterstoftank en een ultralichte, compacte condensator voor de energierecuperatie bij het remmen. De herwonnen energie ondersteunt de acceleraties om de brandstofcel te ontlasten. De testritten op de openbare weg moeten de verdere ontwikkeling naar een productierijpe SX4-FCV in een stroomversnelling brengen.