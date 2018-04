Honda denkt aan roadster

Door: BV

onda neemt een studiemodel voor een open tweezitter mee naar de London Motor Show, die op 22 juli de deuren opent. Dat doet natuurlijk meteen denken aan de inmiddels hoogbejaarde S2000, maar het merk wil van die link niet horen. Veel informatie is er (nog) niet. De studie is getekend door het Duitse R&D-centrum van de constructeur. Dat is gevestigd in offenbach. Het model moet net als de CR-Z die vorig jaar in Tokyo onthuld werd, sportieve senaties koppelen aan een lage CO2-uitstoot.