Back tot the Future: 3 VW's uit 2028

Door: BV

Vooruit kijken is een sport die in de autosector graag en vaak beoefend wordt. Bij Volkswagen stellen ze zich voor hoe de auto er over 20 jaar zal uitzien. In het verleden leverde dat steevast volstrekt verkeerde visies op, maar laat dat vooral de pret niet drukken.

In de jaren zestig ging men er nog van uit dat auto's rond de eeuwwisseling aangedreven zouden worden door nucleaire energie, of op z'n minst een straalmotor hadden. Tegenwoordig wordt de toekomstvisie -hoe kan het ook anders- vooral door het milieu gekleurd. Deze drie vrije oefeningen hebben dus geen nood aan fossiele brandstoffen. Als je in 2028 alleen wil verplaatsen dan zal je dat volgens VW bij de One doen. Die éénzitter belast het milieu slechts minimaal. Ga je meer voor plezier? Dan is de Ego iets voor u. Een open sportwagen voor twee. Voor uitjes met het gezin biedt de Room de oplossing. Die heeft zelfs geen bestuurder meer nodig. VW laat al z'n modellen tegen die tijd met elkaar communiceren. Kwestie van de veiligheid te optimaliseren.