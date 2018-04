Chevrolet betaalt voor Aveo-aandacht

Door: BV

hevrolet denkt met de Aveo in de eerste plaats een prijsbreker in het aanbod te hebben. En om dat nog eens extra onder de aandacht te brengen, bedacht het een unieke reclamestunt. In Londen stelde het merk een Aveo-reclame voor die beplakt was met 20.000 échte penny's. Een niet zo subtiele hint naar het feit dat je de auto aldaar kan kopen voor 769.500 pence (of 7.695 Britse Ponden). Het merk had wel verwacht dat voorbijgangers wat kleingeld van het paneel zouden plukken, maar het had niet gedacht dat het paneel amper 30 minuten zou stand houden. Om kleingeld verlegen Londenaren stouwden hun handtassen, jaszakken en in een enkel geval zelfs een rugzak vol kleingeld. De toeloop belemmerde zelfs het verkeer, dat tijdelijk tot stilstand kwam. In ons land staat de Aveo vanaf € 10.399 in de catalogus.