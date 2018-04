Nieuwe 1.6 benzine voor Citroën C4 Picasso

Door: BV

Citroën introducdeert een nieuwe benzinemotor in het gamma van de C4 Picasso. Het gaat om de Vti 120 die door de BMW Groep en PSA (Peugeot - Citroën) gezamenlijk ontwikkeld is. De atmosferische eenheid heeft een slagvolume van 1.598cc en levert 120pk bij 6.000t/min. Het maximumkoppel van 160Nm wordt bij 4.250t/min geraliseerd, maar 90% van die waarde is permanent beschikbaar tussen 2.500 en 5.750t/min.

Voor een optimaal rendement is de motor voorzien van een in- en uitlaatnokkenas met variabele timing. Daarenboven hebben de inlaatkleppen een variabele lichthoogte. Vooral bij deellast -aan een constante snelheid bijvoorbeeld- levert dat een efficiëntere krachtbron op. In combinatie met een manuele vijfversnellingsbak bedraagt het verbruik van de C4 Picasso en Grand C4 Picasso in de gemengde cyclus 7,5l/100km. Dat is 7% minder dan de 1.8i 16v die het blok vervangt.