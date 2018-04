BMW herziet 3-Reeks

Door: BV

Naast de fonkelnieuwe 7-Reeks zal BMW op het Autosalon van Parijs ook een herwerkte versie van de 3-Reeks (berline en Touring) voorstellen. Die beurs wordt in oktober gehouden. De meest markante aanpassingen vinden we ter hoogte van de achterlichten en het smoelwerk. Een nieuwe grille en een bumperschild dat dat van de eerder genoemde 7-Reeks imiteert moeten de 3 z'n jeugdigheid weer teruggeven. De achterlichten hebben voortaan een beter afgewerkte scheiding tussen het deel in de koets en het deel dat in de kofferklep is ingebouwd.

Op technisch vlak worden de motoren opgefrist, vooral ze minder dorstig te maken. Er blijven liefst tien versies leverbaar. Het zijn dezelfde motoren als voorheen, met uitzondering van de 33d, die recht heeft op een nieuw blok met 245pk. Dat hij 10 extra paarden op stal heeft, doet niets aan z'n verbruikscijfers (5,7 - 5,9l/100km en 152 - 155gr CO2/km). De integraalaandrijving (xDrive) wordt leverbaar voor meer motorversies, onder andere in combinatie met de viercilinder van de 320d.

BMW heeft bijzonder veel aandacht besteed aan het verbeteren van de ergonomie. Daarom zijn sommige knoppen en bedieningselementen verhuisd en werden hendels en knoppen herontworpen. De voornaamste verbetering hoort een opwaardering van de iDrive te zijn. De deelmenu's zijn nu rechtstreeks opvraagbaar via gekleurde knoppen die naast het bedieningswiel zijn geplaatst. Net als bij de nieuwe 7. Internet aan boord is voortaan ook een realiteit, al is het een optie. Je kan zo verkeersinformatie opvragen, touristische gegevens opzoeken of een online een route plannen. Bij stilstand uiteraard.