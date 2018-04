Niet gewoon: Mercedes SL AMG Black Edition

Door: BV

AMG maakt er de jongste tijd een gewoonte van z'n toch al niet kinderachtige modellen tot een straffere Black Series op te werken. Auto's die in regel geschikt zijn voor de openbare weg, maar toch voorbij gaan aan wat we zelfs van de meest potige auto's verwachten, zoals bij de eerder voorgestelde CLK Black Series. En nu is de SL 65 AMG Black Series.

De gigantische V12 onder de motorkap werd door AMG bedacht met twee nieuwe turbo's en een uitlaatlijn die minder tegendruk genereert. Op die manier perst AMG 670pk en 1000Nm uit het blok. Vermogen dat door een vijftrapsautomaat, die je uiteraard ook manueel kan bedienen, naar de achtertrein versluisd wordt. De ophanging is geheel hertekend en omvat onder meer een drastisch toegenomen spoorbreedte. De voorste wielkasten werden liefst 14 centimeter breder.

De Black Series werd stevig afgetraind. Alles wat enigszins doenbaar bleek, is vervaardigd uit lichtgewicht composietmateriaal. Met ingebrip van het dak, dat nu vast is. De zware dakconstructie meesleuren was geen optie. Een dikke koolstofvezel achtervleugel werpt zichzelf op vanaf 120km/u en duwt de kont van de Black Series tegen het asfalt.

De prestaties spreken tot de verbeelding. De sprint tot 100km/u kan in amper 3,9 tellen afgehaspeld worden. De topsnelheid bedraagt 320km/u. Begrensd. Uit de kilometerteller valt af te leiden dat deze creatie anders doorgaat tot 360km/u. Het prijskaartje is nog niet bekend.