Hyundai i-Blue is groen

yundai lanceert haar eerste model met een extra milieuvriendelijke (lees: CO2-vriendelijke) toets. Van de Getz werd een i-Blue gecreerd. De basis is de 88pk en 215Nm sterke 1.5 CRDi. Zoals ook bij de eco-modellen van de concurrenten het geval is, zijn het enkele eenvoudige aanpassingen die de COI2-uitstoot terugdringen. Op aerodynamische aanpassingen heeft de Getz geen recht. De motorsturing is wel aangepast om efficiënter te worden. Noteer ook banden met een lage rolweerstand en aangepaste versnellingsbakverhoudingen. Eén en twee werden ongemoeid gelaten maar de derde, vierde en vijfde versnelling werden langer. Door de maatregelen zakt het verbruik van 4,5 tot 4,1l/100km. In CO2-uitstoot betekent dat een daling van 118 tot 109gr/km. Voldoende om van de overheid een premie van 3% op de aankoopprijs in de wacht te slepen. De langere versnellingsbakverhoudingen hebben wel een negatief effect op de tussenacceleraties en de topsnelheid. Die blijft steken op 167km/u.