Meer over de Kia Soul

Door: BV

In februari van volgend jaar komt Kia in Europa met de Soul op de markt. De productie start al eind dit jaar, maar de Koreaanse thuismarkt krijgt de primeur. Eerder hadden we al een eerste foto, maar nu heeft Kia extra beelden en details vrijgegeven.

De Soul wordt een vijfdeurs die het onder meer de Nissan Note, Suzuki Splash en Opel Agila moeilijk moet komen maken. Het model meet 4,1m in de lengte, is 1,61m hoog en wordt 1,78m breed.

Onder de kap komen bij aanvang alvast twee zestienhonderds. Eén benzine en een dieselcentrale. Motoren die we kennen uit de Kia Cee'd en de Hyundai i30.