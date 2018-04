Austin Allegro slechtste Britse auto ooit

Door: BV

Een Brits magazine heeft de slechtste Britse auto's aller tijden verkozen. En het is de Austin Allegro (foto) die met de twijfelachtige hoogste eer gaat lopen. Liefst 24,3% van de lezers vindt die creatie de slechtste ooit. Nochtans had het merk het model initieel met een vierkant stuurwiel bedacht, en dat is op z'n minst origineel. De Allegro was van 1973 tot 1983 in productie. In de volksmond heette het model echter algauw ‘All-aggro' omwille van z'n abominabele bouwkwaliteit (meestal viel het model nog in de showroom uit elkaar) en de onhebbelijke gewoonte van de achterruit om los te komen. Toch werd het British Leyland-model uit de seventies vaak opgevoerd op televisie. Het model kwam aan bod in The Professionals, Doctor Who, The New Avengers, The Sweeney en -recenter- Little Britain.

Op de tweede plaats prijkt de Morris Ital met 23,4%. Het model dankt z'n naam aan Italdesign, dat het koetswerk tekende. Italdesign was onder meer verantwoordelijk voor de eerste VW Golf en de De Lorean DMC, maar toen de Ital getekend werd hadden ze een slechte dag. De Sunbeam (op 3 met 11,5%) was eigenlijk een Chrysler, maar het merk moest z'n noodleidende Europese devisie verkopen aan Peugeot, dat het model dan onder de merknaam Talbot op de markt kegelde. Het model was zeer succesvol in de racerij, maar de verkoop zat niet mee.