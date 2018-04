Mastretta MXT: Mexicaanse sportauto

Door: BV

Mexico wil zichzelf als autoconstructeur op de kaart zetten. Niet met een volumemerk, maar met een kleine lichtgewicht tweezitter. De Mastretta MXT beleeft z'n publieksdebuut volgende week op het Autosalon van Londen. Niet verwonderlijk, want het eiland blijft één van s'werelds grootste markten voor compacte sportieve auto's. En sportief is de MXT wel degelijk. Hij wordt aangedreven door een 240pk sterke geblazen 2.0l Duratec Ford-motor en weegt amper 200kg. Daarmee is de amper 3,9m lange sportieveling in staat zichzelf naar 100km/u te katapulteren in minder dan vijf tellen. De transmissie is voor rekening van een handbediende vijfbak. Eerder bescheiden 17-duimers sluizen het vermogen naar het asfalt door. Vooraan monteert de kersverse constructeur 205/45-rubber en achteraan vinden we maat 235/45 R17. Het chassis is een semi-monococque, opgemaakt uit gelijmd aluminium en voorzien van een ophanging met dubbele wishbones voor- en achteraan. Het koetswerk is opgetrokken uit glasvezel. Het interieur wordt met leder verfraaid en de inzittenden worden op modern comfort getrakteerd. Airco is standaard.

Het showexemplaar dat volgende week te zien is, is het laatste prototype. De productie start in januari van volgend jaar. Mastretta denkt het eerste jaar hooguit 80 wagens te kunnen bouwen. De prijs is al bij al bescheiden; de Britten kunnen vanaf 32.999 Pond hun handtekening onder de bestelbon zetten.