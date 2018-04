Harley-Davidson neemt MV Agusta over

Door: BV

pzienbarend nieuws in de wereld van de gemotoriseerde tweewielers is de overname van het Italiaanse Agusta door het Amerikaanse Harley-Davidson. Daarmee zijn de aandelen van het familiebedrijf Castiglione, nog slechts 45% groot, volledig in handen van de Amerikaanse fabrikant die er € 70 miljoen voor over had. Daarbij komt ook de overname van de schuldenlast van € 45 miljoen. Voor Harley is het meteen een dubbelslag want ook BMC (Buell) was van Claudio Castiglione, de baas die nog tot 2016 de ontwikkeling beheert.

Agusta is de fabrikant van exclusieve krachtige motoren, heeft lichte modellen (Cagiva), net als premium machines met hoge prestaties. Van de F4-R4 watergekoelde viercilinder van 1.100 cm³ -goed voor 190 pk- werden vorig jaar nog 5.800 exemplaren gesleten. Die blijft zeker nog jaren in productie.