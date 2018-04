Renault Twingo extra zuinig

Door: BV

enault heeft de Twingo met 75pk sterke 1.2l benzinemotor nog eens tegen het licht gehouden. Het resultaat is een met 15gr/km gereduceerde CO2-uitstoot. Dat betekent dat het verbruik van de versie met 11% daalt; van 5,7 tot 5,1l/100km. De winst wordt gerealiseerd door het aanpassen van de motorsturing en de het gebruik van langere versnellingsbakverhoudingen. Met een CO2-uitstoot van amper 120gr/km komt het autootje in heel wat Europese landen in aanmerking voor steunmaatregelen van de overheid, maar in België ligt de drempel op 115gr/km. Deze ecovriendelijke Twingo komt behalve in ons land, ook in Frankrijk, Duitsland, Spanje en Nederland in de catalogus naast de reeds bestaande 1.2. Prijsverschil is er niet. Het modelletje is meteen te bestellen (vanaf € 10.000) en de eerste leveringen zijn in september voorzien.