R26.R is meest radicale Megane ooit

Door: BV

De Megane van deze generatie loopt op z'n eind. In oktober stelt Renault een nieuwe versie voor. Maar van uitbollen is bij Renault Sport geen sprake. De afdeling pakt op de valreep zelfs nog uit met de strafste Mégane ooit. Het is de R26.R, gebaseerd op de Megane F1 RS, gehomologeerd voor de weg, maar afgesteld met het circuit in het achterhoofd.

Renault Sport heeft deze exclusieve middenklasser voorzien van een specifiek uiterlijk. Dat wordt voornamelijk opgemaakt uit de verniste motorkap uit carbon, de unieke striping, een specifieke achtervleugel en rood gelakte 18-duims lichtmetalen velgen. Renault biedt de keuze uit zeven koetswerkkleuren, waarvan er drie nieuw zijn; grijs, wit en blauw. Aan de binnenkant is het al even moeilijk om je in de roeping van het model te vergissen. De versie ontbeert immers de achterbank, maar heeft recht op zespuntsgordels, onvervalste kuipzetels en een rolkooi. Leder en Alcantara worden gebruikt voor de bekleding van het zitmeubilair, het stuur en de versnellingspookmof.

De Megane wordt aangedreven door dezelfde geblazen tweeliter viercilinder als de F1-editie van de RS. Die is goed voor 230pk en 310Nm. Toch komt de R26.R een stuk heviger voor de dag, omdat hij liefst 123kg minder weegt. Het model ging zwaar op dieet staan. Renault Sport gooide nogal wat overboord; de achterbank, airco, de overgrote meerderheid van de geluidsisolatie, de airbags (behalve de bestuurdersairbag), de achterruitwisser, mistlichten en de koplampsproeiers. De motorkap werd vervangen door een exemplaar in carbon (7,5kg lichter), de achterlichten en achterruit zijn vervaardigd uit polycarbonaat (- 5,7kg) en de kuipzetels bestaan uit carbon en aluminium (-25kg). De gewichtsbesparing is voldoende om wat van de acceleratietijd af te pitsen. Een sprint naar 100km/u duurt exact 6 tellen. En de top bedraagt 230km/u.

Toch had Renault Sport vooral interesse in de handelbaarheid van het model. Daarvoor werd de ophanging voor- en achteraan nog stugger. Met veren die meer weerstand bieden en dikkere antirolstangen. Om beter tot stilstand te komen zijn de schijven vooraan niet alleen geventileerd maar ook voorzien van groeven. En om het vermogen een beetje efficiënt via de 235/40 R18 Michelin-rubbers op het wegdek te krijgen, wordt een zelfblokkerend differentieel tussen de aangedreven voorwielen geplaatst. Dat de ingrepen hun effect niet missen, moet blijken uit de rondetijd van het model op de legendarische Nordschleife van de Nürburgring. De R26.R haspelde die af in 8m17s, wat een record is voor een voorwielaandrijver in deze categorie.

Het fin-de-carrière-model is vanaf oktober te koop. Er worden slechts 450 stuks van gebouwd.