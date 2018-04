Nieuwe Ford Fiesta is groentje

Door: BV

Ford's nieuwe Fiesta is nog niet eens leverbaar, of het merk heeft er al een milieuvriendelijke versie van klaar. De Fiesta Econetic treeds de gelijknamige Focus bij. Groen is immers big business. Op het Autosalon van Londen weet Ford alvast te vertellen dat de Ecovriendelijke Focus de verkoop van het model met 38% heeft doen zwellen (UK). Daarom stelt het merk er de gelijknamige Fiesta voor, aangedreven door een 90pk sterke 1.6 TDCi common-rail dieselcentrale. Die krijgt een gelijkaardige behandeling.

Z'n zuinige inborst wordt in de verf gezet door aërodynamische aanpassingen, banden met een lage rolweerstand, aangepaste versnellingsbakverhoudingen, de keuze voor een elektrische stuurbekrachtiging en door motor en versnellingsbak met soepeler volsynthetische oliën te vullen. Op de definitieve homologatie is het nog even wachten, maar de Focus Econetic stoot al amper 115gr/km uit. De Fiesta moet nog stukken beter kunnen.