11 minuten, 58 seconden, nul emissies

Door: BV

Het is helemaal ‘in' om productieauto's over de Nurburgring te sturen en uit te pakken met de rondetijd. Alleen is die in dit geval, met 11 minuten en 58 seconden niet echt opzienbarend. Dat het kon zonder emissies is dat echter wel. Het is Nissan die een brandstofcelaangedreven X-Trail over het legendarische Duitse circuit joeg.

De X-Trail FCV wordt aangedreven door een brandstofcel. Elektrische stroom wordt opgewekt door een chemische reactie tussen de in een tank opgeslagen waterstof (bij een druk van 700bar) en zuurstof. Het enige bijproduct is waterdamp. De stroom wordt in een elektromotor omgezet in aandrijfkracht. In het geval van de X-Trail levert de centrale 90kW (of 120pk) en 280Nm koppel. Het is uiteraard nodig de stroom te reguleren en tijdelijk op te slaan in batterijen. Om het piekvermogen te leveren of de auto te starten bijvoorbeeld. Die zijn van het Lithium-Ion-principe. De kinetische energie die bij de vertraging wordt opgewekt, wordt ook weer naar de batterijen gestuurd.

Nissan werkt momenteel aan het verbeteren van de componenten van de brandstofcelauto's. Het bedrijf hoopt tegen 2015 de eerste voertuigen van dat type in productie te hebben.