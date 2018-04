Jaguar XK diesel in de maak

Door: BV

Bij de lancering van de XK was Jaguar nog zeker; een oliestoker kwam er niet in. Een echte sportwagen rijdt op benzine. Maar intussen lepelde BMW een diesel in de 6-Reeks en werkt Audi zelfs aan een R8 die op zware brandstof rijdt. Er zijn geen heilige huisjes meer en naar verluidt is Jaguar dan ook in de weer met een XK diesel. De groep heeft een potige V8, die bij Land-Rover gebruikt wordt, maar als de geruchten kloppen, houdt de XK het op een zespitter.

Die centrale zou afgeleid zijn van de 218pk sterke 2,7l V6 die samen met PSA Peugeot Citroën werd ontwikkeld. De eenheid doet al dienst in de XF en XJ, maar zou voor de gelegenheid opgewerkt worden tot een slagvolume van 3 liter. Goed voor 250pk. Wanneer de dieselgestookte XK aan de catalogus wordt toegevoegd is nog niet geweten.