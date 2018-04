Nieuwe Honda Jazz naar Europa

Door: BV

In thuisland Japan heeft Honda de Jazz al eind vorig jaar afgelost door een exemplaar van de tweede generatie. Het model dat daar als ‘Fit' door het leven gaat, wordt nu ook op het Oude Continent afgelost door het exemplaar van de tweede generatie. De première gebeurt op het Autosalon van Parijs, dat in oktober gehouden wordt. In november staat het model bij de dealers.

De kleine Honda ontsnapt niet aan de groeitrend. Hij wordt 2,2cm breder dan z'n voorganger en 5,5cm langer. Maar hij blijft met een lengte van 3,9m, bij een hoogte van 1,52m en een breedte van 1,70m nog steeds veilig binnen de marges van het B-segment. De draaicirkel van 9,8m tussen stoepranden bleef gelijk. De Jazz van de eerste generatie was niets meer of niets minder dan een ruimtewonder. Een troef die Honda nu eens te meer wil uitspelen. De kofferinhoud is voor z'n klasse riant. De bagageruimte kreeg ditmaal een dubbele laadvloer. Onder het bodempaneel bevindt zich een 230mm diep opbergvak met een inhoud van 64l. En de Jazz heeft nog steeds de ‘Magic Seats'. Dat wil zeggen dat je met de achterbank kan spelen. Je kan ze neerklappen in één enkele beweging om een vlakke vloer te creëren, maar bijvoorbeeld ook gewoon de zitting opklappen en dat is handiger als je grote (lees: hoge) voorwerpen wil vervoeren. Met de achterstoelen opgeklapt biedt de Jazz een bagagevolume van 427l.

Onder de kap vinden we twee nieuwe i-VTEC-motoren. De eerst is 1,2l groot en levert 90pk, de tweede heeft een slagvolume van 1.4l en titk af op 100pk. Ze worden standaard gekoppeld aan een handbediende vijfbak. De kleinste neemt genoegen met 5,1l/100km (of 120gr/CO2/km) en de tweede titk af op 5,3l (124gr/CO2/km). De 1.4 is ook leverbaar met een zestrapsautomaat (eigenlijk een CVT met voorgeprogrammeerde verhoudingen), waardoor z'n verbruikswaarde identiek wordt aan die van de 1.2.

Honda waardeert ook de veiligheidsuitrusting op. De structuur is beter tegen een impact beschermd en zes airbags zijn voortaan standaard, net als actieve hoofdsteunen (om de gevolgen van een whiplash te beperken) op de voorzetels. En om bij de EuroNCAP ook de bonuspunten te scoren, voorzien de Japanners ook gordelverklikkers voor alle zitplaatsen.