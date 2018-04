Savage Rivale Roadyacht GT

Door: BV

Als eindwerk kan het tellen; vier Nederlandse studenten Industrieel Product Ontwerp, wilden hun visie op de ideale GT laten zien. Deze Savage Rivale Roadyacht GTS (een mond vol) is het resultaat. De vier begonnen vanuit een praktische instelling. Je wil vanuit Nederland naar de Cote d'Azur, met vier personen en bagage en niet uit de toon vallen in Monaco.

De Savage biedt plaats aan vier inzittenden. De toegang tot het interieur wordt verzekerd door vier vleugelportieren die tegengesteld openen en van het zelfmoordprincipe zijn (dus zonder middenstijl). Het uiterlijk is geïnspireerd op dat van een pijl en de klassieke wigvorm die borg staat voor een sportieve uitstraling. Het interieur krijgt een teakhouten vloer met visgraatmotief en wordt aangekleed met carbon en leder. De bediening geschiedt nagenoeg uitsluitend via een aanraakgevoelig display. Een doorzichtig paneel in het dashboard geeft de inzittenden zicht op de motor.

Het duotone spuitschema is geïnspireerd op de waterlijn van een jacht. De constructie is opgetrokken rond een spaceframe en heeft een koolstof opbouw. Het chassis heeft een stijfheid van 32.400Nm/graad en weegt amper 160kg. Het dak en de zijruiten worden opgetrokken uit lexaan. Dat is in z'n nieuwste generatie haast 100% krasvrij. Het maakt het ook mogelijk om het dak open te leggen. De Savage laat zich op die manier omtoveren tot een cabrio. Het totaalgewi cht blijft beperkt tot 1.280kg.

Het prototype wordt aangedreven door een LS-6 V8-motor die goed is voor 601pk en 730Nm. Vermogen dat via een viertrapsautomaat aan de achterwielen wordt gevoed. De theoretische sprinttijd bedraagt 4,1 tellen. De topsnelheid moet zo'n 330km/u bedragen en het verbruiksgemiddele hoort tot 9,3l/100km beperkt te blijven. Aan het prototype wordt heden nog druk gesleuteld, maar de studenten hopen hun bolide ook effectief in productie te brengen. Ze mikken op een productie tussen 10 en 20 stuks. Kostenplaatje: € 275.000.