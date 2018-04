Bertone zoekt klanten voor BAT 11

Door: BV

Het gaat weer beter met Bertone. Het Italiaanse stijlhuis heeft z'n productiefaciliteit afgestoten en houdt zich voortaan enkel nog bezig met ontwerp. Roland Martin voert er in naam van de familie Bertone. En omdat zeer exclusieve op maat gemaakte auto's ook weer in de lift zitten denkt hij ook klanten te kunnen vinden voor de BAT 11. Dat is het laatste uit een lange rij Bertone stijlstudies. Het had afgelopen jaar op het Autosalon van Genève gepresenteerd moeten worden, maar door geldgebrek moest het bedrijf zich beperken tot een evement in de marge.

Martin hoopt voor de BAT 11 tussen 25 en 50 klanten te vinden. Welke donorauto ervoor gebruikt wordt, is nog onduidelijk. Hetzelfde geldt voor het prijskaartje, maar dat het aanzienlijk is, staat als een paal boven water. Met de productie wordt pas gestart als ze voldoende handtekeningen binnen hebben. Tot het zover is, concentreert Bertone zich op het veroveren van nieuwe markten. Het wil een kantoor openen in de VS en is reeds behoorlijk actief in China.